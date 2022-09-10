Оккупанты на южный фронт стягивают пенсионный фонд “Л/ДНР” — Наталья Гуменюк

Сентябрь, 10 в 18:04

На южном фронте Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться, уничтожать вражеские склады. Кроме того, под огневым контролем ВСУ находятся все транспортные артерии, которыми враг пытается опрокидывать живую силу и вооружение.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, продвижение наших подразделений вдоль всей линии южного фронта колеблется от двух до нескольких десятков километров.

Сейчас смотрят

Что касается потерь со стороны оккупантов, то по словам Натальи Гуменюк, за прошедшие сутки на южном направлении удалось ликвидировать более 70 российских военных и почти 20 единиц техники: 9 танков, несколько единиц тяжелой артиллерии и т.д.

— За ночь удалось подтвердить уничтожение пятерых оккупантов. Однако эти данные уточняются, – отметила Наталья Гуменюк.

На Херсонское направление оккупанты перебрасывают все силы, которые можно привлечь к боевым действиям.

— Оккупанты пытаются стягивать туда все резервы, которые могут найти, в частности, пенсионный фонд “Л/ДНР” — это люди в возрасте 55-60 лет, которые до этого никогда не держали оружие в руках. Это так называемые добровольческие батальоны, однако там очень часто люди поднимают бунты, потому что им силой, а не добровольно отправили на фронт.

О наличии там элитных подразделений почти речь не идет, потому что за последние две недели активных действий удалось уничтожить командные пункты тех же элитных подразделений, в частности десантно-штурмовых полков, парашютные полки и дивизии. Поэтому РФ привлекает подразделения кадыровцев, подчеркнула руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, кадыровцев не используют на передовой – им отводится роль заградительных отрядов.

Что касается авиации, то нашего абсолютного владычества в небе нет, но и враг свою лучшую авиацию использую со значительного расстояния.

– Сейчас россияне пытаются выпускать ракеты из-за угла: из Азовского моря, из Каспийского моря. В небе над Херсонской областью вражеская авиация появляется все реже, а наша работает достаточно результативно, – рассказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что, к сожалению, у россиян еще много ракет, в том числе высокоточных. В Черном море армия РФ держит два ракетоносителя с Калибрами – это 16 ракет.

— Из самолетов оккупанты выпускают ракеты класса Х – воздух-поверхность. Также наносят удары с комплексов С-300, — рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

К тому же враг пытается использовать местное население как живой щит. Например, через временные понтонные и паромные переправы оккупанты вместе с военной техникой перевозят и гражданские автомобили. К ремонту мостов также привлекается местное гражданское население.

Что касается возможности уехать из южных регионов, то, по словам Натальи Гуменюк, нужно тщательно изучать ситуацию, как это сделать безопасно.

– Надо учитывать то, что оккупанты за деньги могут выпустить, и то, что часто выпускают на заминированные маршруты. Поэтому здесь вопрос стоит ли рисковать и соглашаться на такую ​​эвакуацию, — подытожила Наталья Гуменюк.

На протяжении 9 сентября наши защитники нанесли удары по понтонной переправе и по мостам в южных областях. По подтвержденным данным, ВСУ удачно уничтожили: 75 военных, девять танков, две гаубицы Мста-Б, восемь единиц автомобильной бронетехники.