Есть продвижение ВСУ от двух до нескольких десятков км: Гуменюк о ситуации на Юге

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в регионе.

Она отметила, что есть продвижение украинских войск по линии южного фронта на разных участках от двух до нескольких десятков километров.

Также Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о том, что Россия перебросила в Херсонскую область около 1 300 “кадыровцев”.

– Это фиксируется. Но эти Tik-Tok войска, как говорится, наверняка взяли не тот объектив для съемок своих достижений. Пока они держатся достаточно далеко, осознавая силу нашего огневого контроля, который полностью распространен по правому берегу Днепра и немного достает левый. Поэтому они пытаются держаться настолько далеко, чтобы не попадать в зону этого поражения, – объяснила она в эфире телемарафона ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

По словам Гуменюк, те резервы, которые сейчас оказываются на правом берегу и подтягиваются искусственно созданными альтернативными переправами, — это так называемый пенсионный фонд “ДНР” и “ЛНР”, где людям по 55-60 лет, и от которых даже отказываются те подразделения , которые они приходят усиливать.

Также она добавила, что коллаборанты, которые радостно встречали российских оккупантов, даже не прощаясь, бегут раньше, чем сами россияне.

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