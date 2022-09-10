Окупанти на південний фронт стягують пенсійний фонд “Л/ДНР” – Наталія Гуменюк

Вересень, 10 в 18:04

На південному фронті Збройні сили України продовжують просуватися, знищувати ворожі склади. Крім того, під вогневим контролем ЗСУ знаходяться усі транспортні артерії, якими ворог намагається перекидати живу силу та озброєння.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, просування наших підрозділів вздовж усієї лінії південного фронту коливається від двох до кількох десятків кілометрів.

Зараз дивляться

Щодо втрат зі сторони окупантів, то за словами Наталі Гуменюк, за минулу добу на південному напрямку вдалося ліквідувати понад 70 російських військових і майже 20 одиниць техніки: 9 танків, кілька одиниць важкої артилерії тощо.

– За ніч наразі вдалося підтвердили знищення п’ятьох окупантів. Проте ці дані уточнюються, – зауважила Наталя Гуменюк.

На Херсонський напрямок окупанти перекидають усі сили, які можна залучити до бойових дій.

– Окупанти намагаються стягнути туди усі резерви, які можуть знайти, зокрема пенсійний фонд “Л/ДНР” – це люди віком 55-60 років, які до цього ніколи не тримали зброю в руках. Це так звані добровольчі батальйони, проте там дуже часто люди підіймають бунти, бо їм силою, а не добровільно відправили на фронт.

Про наявність там елітних підрозділів майже не йдеться, бо за останні два тижні активних дій вдалося знищити командні пункти тих самих елітних підрозділів, зокрема десантно-штурмових полків, парашутні полки та дивізії. Тому РФ залучає підрозділи кадирівців, наголосила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, кадирівців не використовують на передовій – їм відводиться роль загороджувальних загонів.

Що стосується авіації, то нашого абсолютного панування у небі немає, але і ворог свою найкращу авіацію використовую зі значної відстані.

– Зараз росіяни намагаються випускати ракети з-за кутка: з Азовського моря, з Каспійського моря. В небі над Херсонщиною ворожа авіація з’являється все рідше, а наша працює доволі результативно, – розповіла Наталя Гуменюк.

Вона зауважила, що, на жаль, у росіян ще багато ракет, зокрема і високоточних. У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії із Калібрами – це 16 ракет.

– З літаків окупанти випускають ракети класу Х – повітря-поверхня. Також завдають ударів із комплексів С-300, – розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

До того ж ворог намагається використовувати місцеве населення, як живий щит. Наприклад, через тимчасові понтонні та паромні переправи окупанти разом із військовою технікою перевозять і цивільні автівки. До ремонту мостів також залучають місцеве цивільне населення.

Щодо можливості виїхати з південних регіонів, то за словами Наталі Гуменюк, треба ретельно вивчати ситуацію, як це зробити безпечно.

– Треба враховувати те, що окупанти за гроші можуть випустити, і те, що часто випускають на заміновані маршрути. Тому тут питання, чи варто ризикувати й погоджуватися на таку евакуацію, – підсумувала Наталя Гуменюк.

Впродовж 9 вересня наші захисники завдали ударів по понтонній переправі й по мостах у південних областях. За підтвердженими даними, ЗСУ вдало знищили: 75 військових, дев’ять танків, дві гаубиці Мста-Б, вісім одиниць автомобільної бронетехніки.