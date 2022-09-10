ВСУ уничтожили склад боеприпасов и паромную переправу оккупантов в Херсонской области
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины активно обстреливали районы сосредоточения вооружения и техники армии РФ на Юге.
Кроме того, защитники нанесли удары по понтонной переправе и по мостам в южных областях.
В частности, украинская авиация нанесла семь ударов.
Тем временем ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач.
По состоянию на 10 сентября известно об уничтожении склада боеприпасов в Беляевке и паромной переправы в районе Львово в Бериславском районе Херсонской области.
Согласно подтвержденным данным Оперативного командования Юг, за прошедшие сутки армия РФ потеряла:
- 75 военных,
- девять танков,
- две гаубицы Мста-Б,
- восемь единиц автомобильной бронетехники.
Напомним, что переправу через реку Днепр, которую оккупанты возводили в селе Львово, украинские защитники уничтожают уже не в первый раз.
Вооруженные силы Украины уже сводили на нет все попытки оккупантов обустроить переправу в селе Львово в конце лета – 29 августа.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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