Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ уничтожили склад боеприпасов и паромную переправу оккупантов в Херсонской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины активно обстреливали районы сосредоточения вооружения и техники армии РФ на Юге.

Кроме того, защитники нанесли удары по понтонной переправе и по мостам в южных областях.

В частности, украинская авиация нанесла семь ударов.

Сейчас смотрят

Тем временем ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач.

По состоянию на 10 сентября известно об уничтожении склада боеприпасов в Беляевке и паромной переправы в районе Львово в Бериславском районе Херсонской области.

Согласно подтвержденным данным Оперативного командования Юг, за прошедшие сутки армия РФ потеряла:

  • 75 военных,
  • девять танков,
  • две гаубицы Мста-Б,
  • восемь единиц автомобильной бронетехники.

Напомним, что переправу через реку Днепр, которую оккупанты возводили в селе Львово, украинские защитники уничтожают уже не в первый раз.

Вооруженные силы Украины уже сводили на нет все попытки оккупантов обустроить переправу в селе Львово в конце лета – 29 августа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка