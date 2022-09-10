Сентябрь, 10 в 8:01

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины активно обстреливали районы сосредоточения вооружения и техники армии РФ на Юге.

Кроме того, защитники нанесли удары по понтонной переправе и по мостам в южных областях.

В частности, украинская авиация нанесла семь ударов.

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Тем временем ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач.

По состоянию на 10 сентября известно об уничтожении склада боеприпасов в Беляевке и паромной переправы в районе Львово в Бериславском районе Херсонской области.

Согласно подтвержденным данным Оперативного командования Юг, за прошедшие сутки армия РФ потеряла:

75 военных,

девять танков,

две гаубицы Мста-Б,

восемь единиц автомобильной бронетехники.

Напомним, что переправу через реку Днепр, которую оккупанты возводили в селе Львово, украинские защитники уничтожают уже не в первый раз.

Вооруженные силы Украины уже сводили на нет все попытки оккупантов обустроить переправу в селе Львово в конце лета – 29 августа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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