Сентябрь, 10 в 22:11

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты от российских захватчиков, демонстрируя миру героизм и невероятную скорость.

И пока оккупанты с убегают из Украины, в сети распространяют многочисленные мемы и шутки о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине.

В частности, компания Киевстар отметила, что скорость ВСУ в области лучше мобильной связи 4G.

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Той випадок, коли швидкість ЗСУ в Харківський області краща за швидкість нашого 4G ???? Хлопці та дівчата, ви найкращі ????????❤️ — Kyivstar (@TwiyKyivstar) September 10, 2022

Также украинцы шутят над российским руководством, которое совсем “не паникует”.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили от оккупации около 2 тыс. км территории Украины по разным направлениям фронта.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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