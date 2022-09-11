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Факты / Україна

Скорость ВСУ лучше, чем 4G: как украинцы реагируют на освобождение Харьковщины

Валентина Чорна, редактор ленты
Скорость ВСУ лучше, чем 4G: как украинцы реагируют на освобождение Харьковщины

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты от российских захватчиков, демонстрируя миру героизм и невероятную скорость.

И пока оккупанты с убегают из Украины, в сети распространяют многочисленные мемы и шутки о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине.

В частности, компания Киевстар отметила, что скорость ВСУ в области лучше мобильной связи 4G.

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Также украинцы шутят над российским руководством, которое совсем “не паникует”.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили от оккупации около 2 тыс. км территории Украины по разным направлениям фронта.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Зайди в Балаклею, возьми Изюм: мемы украинцев о контрнаступлении на Харьковщине

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