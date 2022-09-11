Скорость ВСУ лучше, чем 4G: как украинцы реагируют на освобождение Харьковщины
Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты от российских захватчиков, демонстрируя миру героизм и невероятную скорость.
И пока оккупанты с убегают из Украины, в сети распространяют многочисленные мемы и шутки о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине.
В частности, компания Киевстар отметила, что скорость ВСУ в области лучше мобильной связи 4G.
Той випадок, коли швидкість ЗСУ в Харківський області краща за швидкість нашого 4G ????
Хлопці та дівчата, ви найкращі ????????❤️
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) September 10, 2022
Также украинцы шутят над российским руководством, которое совсем “не паникует”.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили от оккупации около 2 тыс. км территории Украины по разным направлениям фронта.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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