Вересень, 10 в 22:11

Українські військові продовжують звільнювати населені пункти від російських загарбників, демонструючи світові героїзм та неймовірну швидкість.

І поки окупанти тікають з України, у мережі поширюють численні меми та жарти про контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

Зокрема, компанія Київстар зазначила, що швидкість ЗСУ в області краща за мобільний зв’язок 4G.

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Той випадок, коли швидкість ЗСУ в Харківський області краща за швидкість нашого 4G ???? Хлопці та дівчата, ви найкращі ????????❤️ — Kyivstar (@TwiyKyivstar) September 10, 2022

Також українці жартують над російським керівництвом, яке зовсім “не панікує”.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили від окупації близько 2 тис. км території України на різних напрямках фронту.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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