Швидкість ЗСУ краща за 4G: як українці реагують на звільнення Харківщини
Українські військові продовжують звільнювати населені пункти від російських загарбників, демонструючи світові героїзм та неймовірну швидкість.
І поки окупанти тікають з України, у мережі поширюють численні меми та жарти про контрнаступ ЗСУ на Харківщині.
Зокрема, компанія Київстар зазначила, що швидкість ЗСУ в області краща за мобільний зв’язок 4G.
Той випадок, коли швидкість ЗСУ в Харківський області краща за швидкість нашого 4G ????
Хлопці та дівчата, ви найкращі ????????❤️
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) September 10, 2022
Також українці жартують над російським керівництвом, яке зовсім “не панікує”.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили від окупації близько 2 тис. км території України на різних напрямках фронту.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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