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Факти / Україна

Швидкість ЗСУ краща за 4G: як українці реагують на звільнення Харківщини

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Швидкість ЗСУ краща за 4G: як українці реагують на звільнення Харківщини

Українські військові продовжують звільнювати населені пункти від російських загарбників, демонструючи світові героїзм та неймовірну швидкість.

І поки окупанти тікають з України, у мережі поширюють численні меми та жарти про контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

Зокрема, компанія Київстар зазначила, що швидкість ЗСУ в області краща за мобільний зв’язок 4G.

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Також українці жартують над російським керівництвом, яке зовсім “не панікує”.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили від окупації близько 2 тис. км території України на різних напрямках фронту.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Зайди у Балаклію, візьми Ізюм: меми українців про контрнаступ на Харківщині

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