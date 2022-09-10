Сентябрь, 10 в 13:40

На Харьковщине в освобожденном от российских оккупантов селе правоохранители обнаружили два трупа гражданских со следами пыток.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области. После деоккупации села Граково в Чугуевском районе местный житель обратился в полицию.

Он рассказал, что российские военные заставили его закопать тела двух мужчин. 9 сентября возле территории частного дома правоохранители обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями в области затылка и со следами пыток.

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По предварительной версии следствия, их убили российские военнослужащие в марте во время оккупации села.

С ранениями и следами пыток: в деоккупированном селе на Харьковщине нашли тела двух мужчин / 2 фотографии

Сейчас тела направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 8 сентября в Генштабе сообщили, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на Харьковщине. Украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.

Полиция Харьковской области обратилась к жителям деоккупированных населенных пунктов, в частности Балаклеи, с просьбой сообщать о преступлениях, совершенных российскими военными, о коллаборантах и ​​местонахождении войск РФ.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура