С ранениями и следами пыток: в деоккупированном селе на Харьковщине нашли тела двух мужчин
На Харьковщине в освобожденном от российских оккупантов селе правоохранители обнаружили два трупа гражданских со следами пыток.
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области. После деоккупации села Граково в Чугуевском районе местный житель обратился в полицию.
Он рассказал, что российские военные заставили его закопать тела двух мужчин. 9 сентября возле территории частного дома правоохранители обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями в области затылка и со следами пыток.
По предварительной версии следствия, их убили российские военнослужащие в марте во время оккупации села.
Сейчас тела направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 8 сентября в Генштабе сообщили, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на Харьковщине. Украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.
Полиция Харьковской области обратилась к жителям деоккупированных населенных пунктов, в частности Балаклеи, с просьбой сообщать о преступлениях, совершенных российскими военными, о коллаборантах и местонахождении войск РФ.
Источник: Харьковская областная прокуратура