Сентябрь, 08 в 15:12

Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

-На данный момент военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов, — сказал он.

Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях, составляет более 700 квадратных километров.

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— Группирование сил обороны продолжает ведение активных действий и на Херсонском направлении. Происходят бои с целью улучшения положения по линии фронта. Противник частично деморализован, однако продолжает осуществлять сопротивление. В целом наши подразделения на отдельных направлениях продвинулись вглубь обороны противника от 2 до нескольких десятков километров. Освобождено ряд населенных пунктов. Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных км, — сказал он.

Громов добавил, что на Славянском направлении украинские защитники освободили село Озерное.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 197-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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