Вересень, 10 в 13:40

На Харківщині у звільненому від російських окупантів селі правоохоронці знайшли два трупи цивільних зі слідами катувань.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області. Після деокупації села Гракове у Чугуївському районі місцевий мешканець звернувся до поліції.

Він розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків. 9 вересня біля території приватного будинку правоохоронці знайшли два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань.

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За попередньою версію слідства, їх вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села.

З пораненнями і слідами катувань: у деокупованому селі на Харківщині знайшли тіла двох чоловіків / 2 фотографии

Наразі тіла направили для проведення судово-медичної експертизи. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 8 вересня у Генштабі повідомили, що ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині. Українські військові вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.

Поліція Харківської області звернулася до мешканців деокупованих населених пунктів, зокрема Балаклії, з проханням повідомляти про злочини, скоєні російськими військовими, про колаборантів та місця розташування військ РФ.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура