В Балаклее на Харьковщине полиция начала фиксировать преступления, совершенные оккупантами

Сентябрь, 09 в 15:59

Полиция Харьковской области обратилась к жителям деоккупированных населенных пунктов, в частности Балаклеи, с просьбой сообщать о преступлениях, совершенных российскими военными, о коллаборантах и ​​местонахождении войск РФ.

Жители Балаклейской территориальной общины, владеющие какой-либо информацией о совершении военных преступлений, могут обратиться в полицию в поселке Донец Изюмского района. Отделение находится на улице Центральной, 29. Контактный телефон: (066) 377 71 41.

Кроме того, есть еще отдел полиции №1 Изюмского районного управления полиции (Балаклейский), который также расположен в Донце, по ул. Весенняя, 44.

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– С 9 сентября полицейские в полном объеме осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы, – отмечают правоохранители.

Напомним, что ВСУ в Харьковской области продвинулись почти на 50 км за три дня.