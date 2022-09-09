Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Балаклее на Харьковщине полиция начала фиксировать преступления, совершенные оккупантами

Валентина Летяк, редактор ленты
В Балаклее на Харьковщине полиция начала фиксировать преступления, совершенные оккупантами
Фото: УНИАН

Полиция Харьковской области обратилась к жителям деоккупированных населенных пунктов, в частности Балаклеи, с просьбой сообщать о преступлениях, совершенных российскими военными, о коллаборантах и ​​местонахождении войск РФ.

Жители Балаклейской территориальной общины, владеющие какой-либо информацией о совершении военных преступлений, могут обратиться в полицию в поселке Донец Изюмского района. Отделение находится на улице Центральной, 29. Контактный телефон: (066) 377 71 41.

Кроме того, есть еще отдел полиции №1 Изюмского районного управления полиции (Балаклейский), который также расположен в Донце, по ул. Весенняя, 44.

Сейчас смотрят

– С 9 сентября полицейские в полном объеме осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы, – отмечают правоохранители.

Напомним, что ВСУ в Харьковской области продвинулись почти на 50 км за три дня.

Читайте
Плакали от счастья и становились на колени: как жители Балаклеи встречали ВСУ

Источник: Нацполиция
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка