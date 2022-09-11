Сентябрь, 11 в 10:36

Германия предоставит Украине системы ПВО, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и боеприпасы к ним.

Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве 10 сентября.

Она напомнила, что за последнее время Германия уже передала Украине радиолокационную станцию ​​Cobra и зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

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Пока Украина получила уже 20 таких установок, в дальнейшем планируется передача еще 10, чтобы довести их количество до обещанных 30.

– Мы будем поставлять тяжелое вооружение Украине. Будем отправлять системы ПВО. Некоторые из них в производстве. Передадим зимнюю одежду и оснащение. Хотим, чтобы наша поддержка полностью отвечала вашим потребностям, – отметила Бербок.

Глава МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что Украина рассчитывает этой осенью получить первую сверхсовременную германскую систему противовоздушной обороны Iris.

Он считает, что это решение не так технически сложно, как поставка танков, но артиллерийские боеприпасы сейчас способны существенно усилить наступательные возможности Украины, и это поможет освободить новые территории и сохранить жизнь людей.

– Это то, что мы нуждаемся на фронте. Это решение не столь сложно с точки зрения поставки танков, но артиллерийские боеприпасы способны сейчас существенно усилить наши наступательные возможности, освободить наши территории и поможет нам сохранить жизнь людей, — добавил он.

Напомним, что Бербок заявила о том, что Германия будет помогать Украине с разминированием территорий.