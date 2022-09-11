Вересень, 11 в 10:36

Німеччина надасть Україні системи ППО, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та боєприпаси до них.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою у Києві 10 вересня.

Вона нагадала, що за останній час Німеччина вже передала Україні радіолокаційну станцію Cobra та зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

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Наразі Україна отримала вже 20 таких установок, надалі планується передання ще 10, щоб довести їхню кількість до обіцяних 30.

– Ми постачатимемо важке озброєння Україні. Відправлятимемо системи ППО. Деякі з них у виробництві. Передамо зимовий одяг і оснащення. Хочемо, щоб наша підтримка повністю відповідала вашим потребам, – зазначила Бербок.

Голова МЗС Дмитро Кулеба уточнив, що Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris.

Він вважає, що це рішення не таке технічно складне, як постачання танків, але артилерійські боєприпаси зараз здатні суттєво підсилити наступальні можливості України, і це допоможе звільнити нові території та зберегти життя людей.

– Це те, чого ми потребуємо на фронті. Це рішення не таке складне з точки зору постачання танків, але артилерійські боєприпаси здатні зараз суттєво посилити наші наступальні можливості, щоб звільнити наші території, та допоможе нам зберегти життя людей, – додав він.

Нагадаємо, що Бербок заявила про те, що Німеччина допомагатиме Україні з розмінуванням територій.