Добро пожаловать в ад: Укрпочта анонсировала новую марку к контрнаступлению ВСУ

Совсем скоро в продаже появится новая марка Укрпочты под названием Трезубец с надписью “Добро пожаловать в ад”.

— В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но благодаря нашим ВСУ происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет Укрпочта. Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт Добро пожаловать в ад. Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас чувствуют наши враги, – написал на своей официальной странице в Telegram гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.