Ласкаво просимо до пекла: Укрпошта анонсувала нову марку до контрнаступу ЗСУ

Вересень, 11 в 19:40

Зовсім скоро у продажі з’явиться нова марка Укрпошти Тризуб з написом “Ласкаво просимо до пекла”.

Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трішки вас розвантажити

– Але, завдяки нашим ЗСУ, відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції символічний маркований конверт Ласкаво просимо до пекла. Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги, – написав на своїй офіційній сторінці у Telegram гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Про точну дату запуску продажів буде оголошено окремо, але, за словами Смілянського, дуже скоро.

Зараз дивляться

Читайте Укрпошта запустила продаж благодійної марки Пес Патрон

Фото: Ігор Смілянський