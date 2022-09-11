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Факты / Україна

ВСУ за пять дней отбили больше территорий, чем РФ захватила с апреля — ISW

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска за пять дней освободили больше территорий, чем оккупационные войска России захватили с апреля.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Они отметили, что украинские силы прорвали российские позиции вглубь местами на 70 км  и отбили 3 000 кв. км территории с 6 по 10 сентября.

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– Украинские силы, скорее всего, захватят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они этого еще не сделали. Освобождение Изюма станет самым значительным военным достижением Украины после победы в битве за Киев в марте, — отметили в ISW.

Аналитики говорят, что это предотвратило бы продвижение России на северо-запад Донецкой области вдоль трассы E40, которую оккупанты пытались использовать для обхода украинских позиций на линии Славянск — Краматорск.

Фото: ISW

Успешное окружение бегущих из Изюма войск РФ приведет к уничтожению или захвату значительных российских сил и усугубит проблемы с живой силой и моральным духом россиян.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Харьковской области освободили более 30 населенных пунктов.

Уже вечером 10 сентября он заявил, что в рамках активных контрнаступательных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тыс. км нашей территории.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

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