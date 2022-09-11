Вересень, 11 в 11:53

Українські війська за п’ять днів звільнили більше територій, ніж окупаційні війська Росії захопили з квітня.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначили, що українські сили прорвали російські позиції углиб подекуди на 70 км і відбили 3 000 кв. км території з 6 до 10 вересня.

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– Українські сили, найімовірніше, захоплять саме місто Ізюм у найближчі 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. Звільнення Ізюму стане найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні, – зазначили в ISW.

Аналітики кажуть, що це б запобігло просуванню Росії на північний захід Донецької області вздовж траси E40, яку окупанти намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов’янськ — Краматорськ.

Успішне оточення військ РФ, що тікають з Ізюму, призведе до знищення або захоплення значних російських сил і поглибить проблеми з живою силою та моральним духом росіян.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 9 вересня на Харківщині звільнили понад 30 населених пунктів.

Вже ввечері 10 вересня він заявив, що в межах активних контрнаступальних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тис. км нашої території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW