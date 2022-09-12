Карта боевых действий на 12.09.2022 – ситуация на фронте
В течение 200-х суток полномасштабной войны Силы обороны Украины отбили атаки армии РФ неподалеку от Майорска и Красногоровки.
Бои у Николаевки Второй и Зайцево продолжаются.
Карта боевых действий в Украине на 12.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
На Славянском направлении враг огонь не открывал.
Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии российские войска 11 сентября обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру:
- на Северском направлении (возле Кондратовки Сумской области);
- на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Константиновка и Уды);
- на Краматорском направлении (в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное);
- на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево);
- на Авдеевском направлении (возле Карловки, Водяного, Першотравневого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки);
- на Новопавловском направлении (в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского);
- на Запорожском направлении (возле Новоселки, Времьевки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Зализничного);
- на Южнобужском направлении (в районах населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Великое Артаково, Сухой Ставок, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодатовка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное).
Всего за прошедшие сутки войска РФ нанесли 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Пострадали от атак противника более 30 населенных пунктов.
Потери РФ на 12 сентября 2022
- личного состава – около 52 950 (+300),
- танков ‒ 2 168 (+14),
- боевых бронированных машин ‒ 4 640 (+23),
- артиллерийских систем – 1 269 (+6),
- реактивных систем залпового огня – 311,
- средств противовоздушной обороны ‒ 162,
- самолетов – 243 (+1),
- вертолетов – 213,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 903 (+1),
- крылатых ракет ‒ 216,
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 463 (+18),
- специальной техники – 117.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.