Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Карта боевых действий на 12.09.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение 200-х суток полномасштабной войны Силы обороны Украины отбили атаки армии РФ неподалеку от Майорска и Красногоровки.

Бои у Николаевки Второй и Зайцево продолжаются.

Карта боевых действий в Украине на 12.09.2022

ISW

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

Сейчас смотрят

На Славянском направлении враг огонь не открывал.

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии российские войска 11 сентября обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру:

  • на Северском направлении (возле Кондратовки Сумской области);
  • на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Константиновка и Уды);
  • на Краматорском направлении (в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное);
  • на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево);
  • на Авдеевском направлении (возле Карловки, Водяного, Першотравневого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки);
  • на Новопавловском направлении (в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского);
  • на Запорожском направлении (возле Новоселки, Времьевки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Зализничного);
  • на Южнобужском направлении (в районах населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Великое Артаково, Сухой Ставок, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодатовка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное).

Всего за прошедшие сутки войска РФ нанесли 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадали от атак противника более 30 населенных пунктов.

Потери РФ на 12 сентября 2022

  • личного состава – около 52 950 (+300),
  • танков ‒ 2 168 (+14),
  • боевых бронированных машин ‒ 4 640 (+23),
  • артиллерийских систем – 1 269 (+6),
  • реактивных систем залпового огня – 311,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 162,
  • самолетов – 243 (+1),
  • вертолетов – 213,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 903 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 216,
  • кораблей (катеров) ‒ 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 463 (+18),
  • специальной техники – 117.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка