Сентябрь, 12 в 10:04

В течение 200-х суток полномасштабной войны Силы обороны Украины отбили атаки армии РФ неподалеку от Майорска и Красногоровки.

Бои у Николаевки Второй и Зайцево продолжаются.

Карта боевых действий в Украине на 12.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

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На Славянском направлении враг огонь не открывал.

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии российские войска 11 сентября обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру:

на Северском направлении (возле Кондратовки Сумской области);

(возле Кондратовки Сумской области); на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Константиновка и Уды);

(в районах населенных пунктов Константиновка и Уды); на Краматорском направлении (в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное);

(в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное); на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево);

(в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево); на Авдеевском направлении (возле Карловки, Водяного, Першотравневого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки);

(возле Карловки, Водяного, Першотравневого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки); на Новопавловском направлении (в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского);

(в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского); на Запорожском направлении (возле Новоселки, Времьевки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Зализничного);

(возле Новоселки, Времьевки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Зализничного); на Южнобужском направлении (в районах населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Великое Артаково, Сухой Ставок, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодатовка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное).

Всего за прошедшие сутки войска РФ нанесли 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадали от атак противника более 30 населенных пунктов.

Потери РФ на 12 сентября 2022

личного состава – около 52 950 (+300),

танков ‒ 2 168 (+14),

боевых бронированных машин ‒ 4 640 (+23),

артиллерийских систем – 1 269 (+6),

реактивных систем залпового огня – 311,

средств противовоздушной обороны ‒ 162,

самолетов – 243 (+1),

вертолетов – 213,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 903 (+1),

крылатых ракет ‒ 216,

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 463 (+18),

специальной техники – 117.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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