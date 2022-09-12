Карта бойових дій на 12.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 12 в 10:04

Упродовж 200-ї доби повномасштабної війни Сили оборони України відбили атаки армії РФ неподалік Майорська та Красногорівки.

Бої біля Миколаївки Другої та Зайцевого тривають.

Карта бойових дій в Україні на 12.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

На Слов’янському напрямку ворог вогонь не відкривав.

Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії російські війська впродовж 11 вересня обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру:

на Сіверському напрямку (біля Кіндратівки Сумської області);

(біля Кіндратівки Сумської області); на Харківському напрямку (у районах населених пунктів Костянтинівка та Уди);

(у районах населених пунктів Костянтинівка та Уди); на Краматорському напрямку (у районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам’янське та Спірне);

(у районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам’янське та Спірне); на Бахмутському напрямку (у районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве);

(у районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве); на Авдіївському напрямку (біля Карлівки, Водяного, Першотравневого, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки);

(біля Карлівки, Водяного, Першотравневого, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки); на Новопавлівському напрямку (у районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського);

(у районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського); на Запорізькому напрямку (біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного);

(біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного); на Південнобузькому напрямку (у районах населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне).

Загалом протягом минулої доби війська РФ завдали 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждали від атак ворога понад 30 населених пунктів.

Втрати РФ на 12 вересня 2022

особового складу ‒ близько 52 950 (+300),

танків ‒ 2 168 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 4 640 (+23),

артилерійських систем – 1 269 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 311,

засобів протиповітряної оборони ‒ 162,

літаків – 243 (+1),

гелікоптерів – 213,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),

крилатих ракет ‒ 216,

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 463 (+18),

спеціальної техніки ‒ 117.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.