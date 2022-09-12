Не все сразу: когда Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T
Германия передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца этого года.
Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Также она добавила, что еще две таких системы Украина сможет получить в начале 2023 года.
– Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких системы. Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая потом, в начале нового года, – объяснила она.
Кроме того, Анка Фельдгузен добавила, что германское правительство в восторге от контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ предоставляет Украине достаточно военной помощи.
В то же время 11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Украина получит системы ПВО, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и боеприпасы к ним.
Источник: Радио НВ