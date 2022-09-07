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Факты / Украина

Почему Германия не поставляет Украине танки и боевую авиацию — Шольц

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ФРГ предоставляет Украине достаточно военной помощи.

— Германия месяцами поставляет тяжелое вооружение Украине, к примеру, самоходные зенитные установки Gepard, реактивные системы залпового огня, Panzerhaubitze-2000… Как канцлер, я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможными такие поставки, – говорит он.

Канцлер объяснил отказ Германии от поставок Украине танков и боевой авиации координацией действий с союзниками, в рамках которой Германия отвечает за определенную номенклатуру вооружения.

— Мы делаем то, что является необходимым и правильным. Но определенное “разделение труда” имеет смысл. Германия может делать акцент на противовоздушную оборону и артиллерию, – отметил он.

Напомним, что в 20-х числах августа глава немецкого МИД Анналена Бербок говорила, что в ближайшие недели в Украину поступят новые системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

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