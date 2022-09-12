Вересень, 12 в 16:08

Німеччина передасть Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця цього року.

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Також вона додала, що ще дві такі системи Україна зможе отримати на початку 2023 року.

– Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири таких системи. Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще в цьому році буде, мені здається, друга система теж, а третя і четверта потім, на початку нового року, – пояснила вона.

Крім того, Анка Фельдгузен додала, що німецький уряд в захваті від контрнаступу Збройних сил України.

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До слова, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН надає Україні достатньо воєнної допомоги.

Водночас 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що Україна отримає системи ППО, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та боєприпаси до них.

Джерело: Радіо НВ