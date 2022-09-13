Сентябрь, 13 в 15:52

Украина может согласиться на возобновление переговоров с РФ только при условии, что речь пойдет о полном восстановлении территориальной целостности нашего государства.

Об этом сообщил в одном из интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что из Москвы периодически раздаются заявления о “переговорах”. Но каждый раз под этим понятием агрессор подразумевает выполнение своих ультиматумов, что для Киева неприемлемо.

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Министр подчеркнул, что цели РФ остаются неизменными: полное поражение Украины и полная “перезагрузка” нашего государства “тем или иным способом”.

– Зависит от того, какие территории они смогут удержать. Пока им не удается стабилизировать линию фронта, но никто не должен сомневаться в конечных целях РФ. Это не какая-то территория Украины, это перезагрузка всей Украины… Я имею в виду, что Украина как успешное европейское демократическое государство несовместима с понятием России, — рассказал глава МИД.

В связи с этим Кулеба напомнил, что Украина воюет со страной-оккупантом не ради получения возможности для переговоров, а ради победы.

Министр подтвердил, что сейчас вообще не идет речь о каких-то переговорах с РФ по политическому урегулированию.

По словам Кулебы, Россия может проявить заинтересованность в реальных переговорах, когда осознает факт максимального ослабления своих позиций и потери оккупированных территорий. В таком случае Москва может попытаться сохранить хотя бы то, что ее войска на тот момент еще будут контролировать.

Но это неприемлемо для Украины, особенно на фоне контрнаступления ВСУ и освобождения территорий.

– Наша конечная цель – это освобождение наших территорий. Мы с ними сражаемся не ради того, чтобы сесть и где-то договориться о том, что они здесь остаются. Нам не нужны вторые или третьи Минские договоренности, очередные нормандские форматы и Трехсторонние контактные группы, мы уже это прошли, спасибо, нам хватило, — заявил министр.

В то же время Кулеба заверил, что Киев не исключает опцию переговоров с РФ, поскольку так завершается любая война. Вопрос только в том, в какой позиции стороны садятся за стол переговоров.

– Сегодня переговоры с Россией ведутся на поле боя, и это единственный вид переговоров, который она реально понимает. Но мы готовы сесть и за стол, если речь пойдет о полном восстановлении территориальной целостности Украины, — подчеркнул он.

Кулеба уточнил, что Киев четко доносит такую позицию западным партнерам. И они соглашаются, что сейчас нет индикаторов, что РФ готова к серьезным переговорам.