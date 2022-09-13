Вересень, 13 в 15:52

Україна може погодитися на відновлення переговорів з РФ лише за умови, якщо на них йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що з Москви періодично лунають заяви про “переговори”. Але кожного разу під цим поняттям агресор має на увазі виконання своїх ультиматумів, що для Києва є неприйнятним.

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Міністр наголосив, що цілі РФ залишаються незмінними: повна поразка України та повне “перезавантаження” нашої держави “в той чи інший спосіб”.

– Залежить від того, які території вони зможуть утримати. Наразі їм не вдається стабілізувати лінію фронту, але ніхто не повинен мати жодних сумнівів щодо кінцевих цілей РФ. Це не якась територія України, це перезавантаження всієї України… Я маю на увазі, що Україна як успішна європейська демократична держава є несумісною з поняттям Росії, – розповів очільник МЗС.

У зв’язку з цим Кулеба нагадав, що Україна воює з країною-окупантом не заради отримання можливості для переговорів, а заради перемоги.

Міністр підтвердив, що зараз взагалі не йдеться про якісь переговори з РФ щодо політичного врегулювання.

За словами Кулеби, Росія може проявити зацікавленість у реальних переговорах тоді, коли усвідомить факт максимального ослаблення своїх позицій та втрати окупованих територій. У такому разі Москва може спробувати зберегти хоча б те, що її війська на той момент ще контролюватимуть.

Але це неприйнятно для України, особливо на тлі контрнаступу ЗСУ та звільнення територій.

– Наша кінцева мета – це звільнення наших територій. Ми з ними воюємо не заради того, щоб сісти і десь домовитися про те, що вони тут залишаються. Нам не потрібні другі чи треті Мінські домовленості, чергові нормандські формати і Тристоронні контактні групи, ми вже це пройшли, дякуємо, нам вистачило, – заявив міністр.

Водночас Кулеба запевнив, що Київ не відкидає опцію переговорів з РФ, оскільки так завершується будь-яка війна. Питання лише в тому, в якій позиції сторони сідають за стіл переговорів.

– Сьогодні переговори з Росією ведуться на полі бою, і це єдиний вид переговорів, який вона реально розуміє. Але ми готові сісти і за стіл, якщо йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності України, – наголосив він.

Кулеба уточнив, що Київ чітко доносить таку позицію до західних партнерів. І вони погоджуються, що зараз немає індикаторів, що РФ готова до серйозних переговорів.