Показуха для ООН: в Еленовке неожиданно улучшили условия для пленных – разведка

Сентябрь, 13 в 16:15

Оккупанты начали улучшать бытовые условия для пленных в колонии Еленовки, вероятно, из-за планируемого в ближайшее время визита миссии ООН, сообщил представитель Главного управления разведки ГУР Минобороны Андрей Юсов.

– Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии ООН, – подчеркнул он.

Он также выразил надежду, что ее работа будет объективной.

Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшее время прибыть в оккупированную Еленовку Донецкой области, где 29 июля на территории колонии были убиты 53 украинских военнопленных, еще от 75 до 130 получили ранения.

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Фото: Головне управління розвідки