Показуха для ООН: в Еленовке неожиданно улучшили условия для пленных – разведка
Оккупанты начали улучшать бытовые условия для пленных в колонии Еленовки, вероятно, из-за планируемого в ближайшее время визита миссии ООН, сообщил представитель Главного управления разведки ГУР Минобороны Андрей Юсов.
– Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии ООН, – подчеркнул он.
Он также выразил надежду, что ее работа будет объективной.
Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшее время прибыть в оккупированную Еленовку Донецкой области, где 29 июля на территории колонии были убиты 53 украинских военнопленных, еще от 75 до 130 получили ранения.
Украина начала процедуру возвращения тел погибших военнопленных.
Фото: Головне управління розвідки