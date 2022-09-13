Показуха для ООН: в Оленівці несподівано покращили умови для полонених – розвідка

Вересень, 13 в 16:15

Окупанти почали покращувати побутові умови для полонених в колонії Оленівки, ймовірно, через візит місії ООН, який планується найближчим часом, повідомив представник Головного управління розвідки ГУР Міноборони Андрій Юсов.

– Вперше за дуже довгий період навіть перукаря запросили. Раціон харчування покращується. Враховуючи, що росіяни вміють робити показуху, це може свідчити про те, що вони готуються до візиту місії ООН, – наголосив він.

Він також висловив сподівання, що її робота буде об’єктивною.

Місія ООН зі з’ясування фактів має найближчим часом прибути до окупованої Оленівки Донецької області, де 29 липня на території колонії було вбито 53 українських військовополонених, ще від 75 до 130 дістали поранення.

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Фото: Головне управління розвідки