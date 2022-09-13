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Факти / Україна

Втрати Росії у війні перевищили 53 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати Росії у війні перевищили 53 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 13 вересня російські окупаційні війська на війні в Україні втратили понад 53 тисячі осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, минулої доби вдалося знищити щонайменше сім танків та один літак окупантів.

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Втрати РФ у війні на 13 вересня:

  • особового складу ‒ 53 300 (+350) осіб,
  • танків ‒ 2175 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4662 (+22) од,
  • артилерійських систем – 1279 (+10) од,
  • РСЗВ – 311 од,
  • засобів ППО ‒ 165 (+3) од,
  • літаків – 244 (+1) од,
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) од,
  • крилатих ракет ‒ 233 (+17) од,
  • кораблів /катерів ‒ 15 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 117 од.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Раніше у Генерального штабу ЗСУ повідомили, що 810 окрема бригада морської піхоти, пунктом постійної дислокації якої є Севастополь, втратила майже 85% особового складу.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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