Втрати Росії у війні перевищили 53 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Станом на 13 вересня російські окупаційні війська на війні в Україні втратили понад 53 тисячі осіб.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, минулої доби вдалося знищити щонайменше сім танків та один літак окупантів.
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Втрати РФ у війні на 13 вересня:
- особового складу ‒ 53 300 (+350) осіб,
- танків ‒ 2175 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4662 (+22) од,
- артилерійських систем – 1279 (+10) од,
- РСЗВ – 311 од,
- засобів ППО ‒ 165 (+3) од,
- літаків – 244 (+1) од,
- гелікоптерів – 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) од,
- крилатих ракет ‒ 233 (+17) од,
- кораблів /катерів ‒ 15 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 117 од.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Раніше у Генерального штабу ЗСУ повідомили, що 810 окрема бригада морської піхоти, пунктом постійної дислокації якої є Севастополь, втратила майже 85% особового складу.