Вересень, 13 в 9:37

Станом на 13 вересня російські окупаційні війська на війні в Україні втратили понад 53 тисячі осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, минулої доби вдалося знищити щонайменше сім танків та один літак окупантів.

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Втрати РФ у війні на 13 вересня:

особового складу ‒ 53 300 (+350) осіб,

танків ‒ 2175 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4662 (+22) од,

артилерійських систем – 1279 (+10) од,

РСЗВ – 311 од,

засобів ППО ‒ 165 (+3) од,

літаків – 244 (+1) од,

гелікоптерів – 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) од,

крилатих ракет ‒ 233 (+17) од,

кораблів /катерів ‒ 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 117 од.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Раніше у Генерального штабу ЗСУ повідомили, що 810 окрема бригада морської піхоти, пунктом постійної дислокації якої є Севастополь, втратила майже 85% особового складу.