На Херсонском направлении от одной из бригад РФ осталось около 15% – Генштаб ВСУ
Украинские защитники нанесли войскам РФ, которые сосредоточены на Херсонском направлении, значительные потери в живой силе.
Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, 810 отдельная бригада морской пехоты, пунктом постоянной дислокации которой является Севастополь, потеряла почти 85% личного состава.
У остальных военнослужащих – крайне низкое морально-психологическое состояние.
– Россияне массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий, – констатируют в Генштабе ВСУ.
Напомним, что значительные потери побудили армию РФ ужесточить административно-полицейский режим в Херсонской области.
Оккупанты установили запрет на въезд и выезд из городов, сел, поселков, а также ввели комендантский час.
В Херсоне российские захватчики, в частности, обыскали жилища людей в микрорайоне Восточный, откуда виден Антоновский мост.
А жителям Каховки и Казацкого военные РФ пригрозили огнем на поражение, если те будут приближаться к переправам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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