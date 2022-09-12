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Факты / Україна

На Херсонском направлении от одной из бригад РФ осталось около 15% – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

Украинские защитники нанесли войскам РФ, которые сосредоточены на Херсонском направлении, значительные потери в живой силе.

Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, 810 отдельная бригада морской пехоты, пунктом постоянной дислокации которой является Севастополь, потеряла почти 85% личного состава.

У остальных военнослужащих – крайне низкое морально-психологическое состояние.

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– Россияне массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий, – констатируют в Генштабе ВСУ.

Напомним, что значительные потери побудили армию РФ ужесточить административно-полицейский режим в Херсонской области.

Оккупанты установили запрет на въезд и выезд из городов, сел, поселков, а также ввели комендантский час.

В Херсоне российские захватчики, в частности, обыскали жилища людей в микрорайоне Восточный, откуда виден Антоновский мост.

А жителям Каховки и Казацкого военные РФ пригрозили огнем на поражение, если те будут приближаться к переправам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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