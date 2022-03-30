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Факты / Украина / Общество

Компенсация украинцам утраченного жилья: в ВР наработали законопроект

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Компенсация украинцам утраченного жилья: в ВР наработали законопроект

В Верховной Раде наработали законопроект о компенсации украинцам утраченного жилья в результате полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщила глава партии Слуга народа, народный депутат Елена Шуляк во время брифинга.

Государство готовится обеспечивать украинцев компенсацией за повреждение и уничтожение их жилья во время войны. В частности, речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. м, а не денег. Соответствующий законопроект №7198, разработанный парламентом совместно с правительством и по инициативе президента, уже зарегистрирован в ВР.

— Люди, которые потеряли свое жилье, дома которых разрушены или повреждены, обязательно должны зарегистрироваться через приложение Дія. Они будут иметь право на получение компенсации. Инициатива касается жилых помещений граждан Украины, — отметила Шуляк.

Депутат также выразила надежду, что такая инициатива поможет и в сборе информации для дальнейшего использования соответствующих доказательств в судебных исках к России — о компенсации ею ущерба.

— Этим законопроектом мы предусмотрели также, что человек сможет выбирать город, где хочет поселиться. То есть если квартира была в Харькове, то владелец разрушенного жилья сможет выбрать соответствующую квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре, — добавила она.

Шуляк отметила, что около 10 млн украинцев с начала полномасштабной войны России против Украины были вынуждены покинуть свои дома. Часть из них покинула Украину, а часть — около 6 млн, из которых более 2 млн детей, — остаются в Украине и являются внутренними переселенцами.

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