Компенсація жертвам агресії РФ: як подати заяву до ЄСПЛ та скільки чекати на кошти

Вересень, 14 в 19:48

Координаторка юридичної роботи у ГО We are from Ukraine Олександра Стешенко та заступниця керівника Секретаріату Уповноваженого у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко розповіли, чому варто подавати скаргу до Європейського суду, що саме для цього потрібно, а також, які є терміни.

Суд дає чотири місяці на подачу скарги – на її підготовку та збір доказів. Стешенко зазначає, що варто враховувати, що це не робиться за тиждень, а в ідеалі над скаргою юрист працює протягом двох місяців з моменту подачі.

– Для українців все безоплатно у нас (ГО We are from Ukraine, – Ред.), взагалі в Європейському суді немає ніяких судових зборів. Там немає ніяких перепон. Суд може виділити кошти на правову допомогу, якщо заявник цього потребує, – каже вона.

Крім того, координаторка попереджує українців, що, скоріш за все, чекати доведеться довго.

– Це не скоро, не потрібно чекати. Потрібно вчасно подати і відпустити ситуацію. Суд розглядає скарги роками. Компенсація не завадить навіть через 10 років, через 15 років. Краще вона нехай буде через 15 років, ніж ніколи, – говорить Стешенко.

Суд визначає розмір компенсації, виходячи зі сформованої заявником скарги, а також залежно від того, якої шкоди він зазнав, обставин справи та кількості, категорії порушень.

– Від нуля до безкінечності. Не варто розглядати компенсацію, як джерело збагачення. Такого не буде, вона є помірною, але справедливою. Якщо люди дійсно постраждали, то вона буде суттєвою, – говорить координаторка.

Маргарита Сокоренко додає, що найпоширинішими зверненням до ЄСПЛ є випадки взяття в полон чи зникнення людей, а також пошкодження та знищення майна, відсутність доступу до житла в окупації.

Однак, в організації не було жодної справи щодо зґвалтування та катування у полоні.