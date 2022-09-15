Оккупанты усилили репрессии в Крыму из-за страха перед освобождением полуострова – Ташева

Сентябрь, 14 в 22:09

Представительница президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева прокомментировала усиление репрессий на временно оккупированном россиянами полуострове и отметила, что это – нервная реакция агрессоров на контрнаступление ВСУ.

Так, оккупационный Бахчисарайский районный суд привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой прозвучала песня Ой у лузі червона калина, а подконтрольный Кремлю так называемый глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал видеообращение, в котором запретил включать и петь украинские песни на публичных мероприятиях.

– На самом деле, нам казалось до полномасштабного вторжения, что дальше некуда (усиливать репрессии, – Ред.). Но мы видим, что начинают вести преследование за пение украинских песен на закрытом мероприятии. Это не митинг, это не демонстрация. Хотя сейчас, фактически, насколько мы понимаем, людей будут винить чуть ли не в проведении митинга и пытаться применять к ним такие статьи уголовного и административного законодательства, – отметила Ташева в комментарии НВ.

Она подчеркнула, что это уже даже не произведение Джорджа Оруэлла 1984, о котором вспоминают, когда сравнивают эту книгу о тоталитарном обществе и современную Россию, а “рашизм”.

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– За это проукраинское сопротивление, которое мы видим в течение последних полугода, людей активно начинают преследовать. В общем, мы видели на территории полуострова разные формы гражданской активности – от желто-голубого маникюра до забрасывания зажигательными смесями оккупационных администраций, – перечислила Тамила Ташева.

Представительница отметила, что согласно российскому законодательству, которое незаконно пытаются применять на временно оккупированном полуострове, таких дел в Крыму – уже более 130.

– Такие формы протеста были на территории всего Крыма. Мы стараемся мониторить судебные процессы или следить за теми делами, которые числятся в реестрах судебных. Судят людей по статье 20.3.3 кодекса об административных правонарушениях РФ. Так называемая статья о фейках, которая была нововведена на территории РФ, соответственно, и на территории Крыма. Хотя на территории Крыма она в первую очередь начала действовать, – рассказала Ташева.

Она подчеркнула, что действительно видно усиление репрессий против крымчан, а также других украинцев, которых туда вывезли с материковой части страны.

– Конечно, это этнические украинцы и крымские татары, которые преследуются на территории полуострова. Но вот таких мер, когда бы преследовали за песни на свадьбах, я не помню в течение предыдущих восьми лет оккупации. И чтобы это носило массовый характер… – сказала представительница.

По ее словам, это нервная реакция на происходящее на фронте, на то контрнаступление, которое наши Вооруженные Силы ведут на территории Харьковщины.

– Соответственно, они же понимают, что это неизбежно будет (возможно, не так быстро), но на территории Херсонской области, дальше. Естественно, это будет касаться и территории Крыма. Конечно, они почувствовали такой жаркий летний сезон, августовский, с так называемым хлопком, – резюмировала она.

Тамила Ташева также утверждает, что оккупанты из Кремля стали задавать вопросы крымским коллаборантам, и говорить им о том, что они не контролируют ситуацию.

– Они ведь говорили, что мы всех обуздали, все нормально, все у нас ходят строем. А здесь, оказывается, какие-то акции протеста, есть какое-то движение сопротивления, есть движение Желтая лента — каким-то образом там работает, распространяет листовки. Это же не может не доходить до руководства ФСБ и дальше, – пояснила представительница президента.

Фото: Тамилла Ташева