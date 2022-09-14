Шмигаль розповів про “крота” у Кабміні, який зливав Росії інформацію
Експосадовець зливав російським спецслужбам інформацію про Україну.
Про це на пресконференції розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Йдеться про співробітника Секретаріату уряду, якого Служба безпеки України викрила наприкінці червня.
Як зазначив Денис Шмигаль, за свою роботу чоловік отримав до $27 тис. – по $500 за кожен “злив” інформації.
Нагадаємо, що “кроту” загрожує 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Його визнано винним у державній зраді за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК.
За даними слідства, обвинуваченого завербували представники ФСБ Росії у 2007 році. Чоловік до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України.
Завдяки займаній посаді, він мав доступ до інформації, яка надходить від центральних органів державної служби до Кабміну.