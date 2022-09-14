Шмигаль розповів про “крота” у Кабміні, який зливав Росії інформацію

Вересень, 14 в 16:29

Експосадовець зливав російським спецслужбам інформацію про Україну.

Про це на пресконференції розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Йдеться про співробітника Секретаріату уряду, якого Служба безпеки України викрила наприкінці червня.

Як зазначив Денис Шмигаль, за свою роботу чоловік отримав до $27 тис. – по $500 за кожен “злив” інформації.

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Нагадаємо, що “кроту” загрожує 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Його визнано винним у державній зраді за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК.

За даними слідства, обвинуваченого завербували представники ФСБ Росії у 2007 році. Чоловік до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України.

Завдяки займаній посаді, він мав доступ до інформації, яка надходить від центральних органів державної служби до Кабміну.