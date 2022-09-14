Украинцы добились прогресса, но впереди еще долгий путь — Байден
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Президент США Джо Байден прокомментировал успешное контрнаступление украинской армии и заявил, что украинцы добились значительного прогресса, однако впереди еще долгий путь.
— Понятно, что украинцы добились значительного прогресса. Но я думаю, что предстоит еще долгий путь, — сказал Байден.
Отвечая на вопрос, достигла ли Украина переломного момента в шестимесячной войне, Байден отметил, что об этом пока сложно сказать.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-е сутки.
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