Украинцы добились прогресса, но впереди еще долгий путь — Байден

Сентябрь, 14 в 6:30

Президент США Джо Байден прокомментировал успешное контрнаступление украинской армии и заявил, что украинцы добились значительного прогресса, однако впереди еще долгий путь.

— Понятно, что украинцы добились значительного прогресса. Но я думаю, что предстоит еще долгий путь, — сказал Байден.

Отвечая на вопрос, достигла ли Украина переломного момента в шестимесячной войне, Байден отметил, что об этом пока сложно сказать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-е сутки.

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