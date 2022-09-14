Українці досягли прогресу, але попереду ще довгий шлях – Байден

Вересень, 14 в 6:30

Президент США Джо Байден прокоментував успішний контрнаступ української армії та заявив, що українці досягли значного прогресу, проте попереду ще довгий шлях.

– Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу. Але я думаю, що попереду ще довгий шлях, – сказав Байден.

Відповідаючи на запитання, чи досягла Україна переломного моменту в шестимісячній війні, Байден зазначив, що про це поки важко сказати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.

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