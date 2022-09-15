Сентябрь, 15 в 20:52

В Белгородской области, что в России, прогремели новые взрывы, после чего загорелся таможенный пункт в Нехотеевке.

Как утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших в результате “обстрела” нет.

По его словам, был поврежден таможенный терминал в Нехотеевке, где после взрывов возник пожар.

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Кроме того, российские СМИ со ссылкой на Гладкова сообщают, что один из снарядов попал в АЗС, которая не работала. В результате взрыва “горючее отсутствует”.

Перед этим в российских Telegram каналах сообщалось, что российские пограничники в Белгородской области “находятся под артиллерийским огнем”.

Пока неизвестно, что стало причиной взрывов. Официальные представители Украины не комментировали и не подтверждали обстрел.

После 24 февраля взрывы в российском Белгороде и области начали происходить регулярно. Неоднократно было зафиксировано, что российские ракеты, которые вылетают с территории области, неоднократно падали и взрывались не пересекая границу с Украиной.