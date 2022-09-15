Вересень, 15 в 20:52

У Бєлгородській області, що в Росії, пролунали нові вибухи, після чого загорівся митний пункт в Нехотіївці.

Як стверджує губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, постраждалих внаслідок “обстрілу” немає.

За його словами, був пошкоджений митний термінал у Нехотіївці, де після вибухів виникла пожежа.

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Крім того, російські ЗМІ із посиланням на Гладкова повідомляють, що один зі снарядів потрапив в АЗС, яке не працювало. Внаслідок вибуху “пальне відсутнє”.

Перед цим у російських Telegram каналах повідомлялось, що російські прикордонники в Бєлгородській області “знаходяться під артилерійським вогнем”.

Наразі невідомо, що стало причиною вибухів. Офіційні представники України не коментували та не підтверджували обстріл.

Після 24 лютого вибухи у російському Бєлгороді та області почали відбуватись регулярно. Неодноразово було зафіксовано, що російські ракети, які вилітають з території області, неодноразово падали та вибухали не перетинаючи кордон з Україною.