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Факты / Україна

Гайдай рассказал, кто может быть причастен к ликвидации “генпрокурора ЛНР”

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Гайдай рассказал, кто может быть причастен к ликвидации “генпрокурора ЛНР”

К ликвидации так называемого генерального прокурора “ЛНР” Сергея Горенко могут быть причастны сами боевики.

Такое мнение в эфире телемарафона Freedom высказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он объяснил, что накануне главарь “ЛНР” Леонид Пасечник задерживал людей, связанных с так называемым генпрокурором.

– Начались внутренние разборки среди так называемого руководства. Накануне, перед этим взрывом, Пасечником были задержаны бизнесмены, которые имели связь с “генпрокурором”. Их там бросали в подвал, к ним применяли репрессии и хотели, чтобы они дали показания именно против Горенко. Там были внутренние определенные интриги. Возможно, они вот так и закончились, – предполагает Гайдай.

Напомним, 16 сентября в оккупированном Луганске в здании “генпрокуратуры ЛНР” раздался мощный взрыв.

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Как стало известно позже, в результате взрыва от полученных ранений погибли “генеральный прокурор” Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Фото: Информационный центр СК РФ

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