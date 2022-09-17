Гайдай рассказал, кто может быть причастен к ликвидации “генпрокурора ЛНР”
К ликвидации так называемого генерального прокурора “ЛНР” Сергея Горенко могут быть причастны сами боевики.
Такое мнение в эфире телемарафона Freedom высказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он объяснил, что накануне главарь “ЛНР” Леонид Пасечник задерживал людей, связанных с так называемым генпрокурором.
– Начались внутренние разборки среди так называемого руководства. Накануне, перед этим взрывом, Пасечником были задержаны бизнесмены, которые имели связь с “генпрокурором”. Их там бросали в подвал, к ним применяли репрессии и хотели, чтобы они дали показания именно против Горенко. Там были внутренние определенные интриги. Возможно, они вот так и закончились, – предполагает Гайдай.
Напомним, 16 сентября в оккупированном Луганске в здании “генпрокуратуры ЛНР” раздался мощный взрыв.
Как стало известно позже, в результате взрыва от полученных ранений погибли “генеральный прокурор” Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.