Вересень, 17 в 14:04

До ліквідації так званого генерального прокурора “ЛНР” Сергія Горенка можуть бути причетні самі бойовики.

Таку думку в ефірі телемарафону Freedom висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він пояснив, що напередодні ватажок “ЛНР” Леонід Пасічник затримував людей, пов’язаних з так званим генпрокурором.

– Почалися внутрішні розбірки серед так званого керівництва. Напередодні, перед цим вибухом, Пасічником були затримані бізнесмени, які мали зв’язок з “генпрокурором”. Їх там кидали в підвал, до них застосовували репресії і хотіли, щоб вони дали свідчення саме проти Горенка. Там були внутрішні певні інтриги. Можливо, вони ось так і закінчилися, – припускає Гайдай.

Нагадаємо, 16 вересня в окупованому Луганську в будівлі “генпрокуратури ЛНР” пролунав потужний вибух.

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Як стало відомо пізніше, внаслідок вибуху від отриманих поранень загинули “генеральний прокурор” Сергій Горенко та його “заступниця” Катерина Стегленко.

Фото: Інформаційний центр СК РФ