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Факти / Україна

Гайдай розповів, хто може бути причетний до ліквідації “генпрокурора ЛНР”

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Гайдай розповів, хто може бути причетний до ліквідації “генпрокурора ЛНР”

До ліквідації так званого генерального прокурора “ЛНР” Сергія Горенка можуть бути причетні самі бойовики.

Таку думку в ефірі телемарафону Freedom висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він пояснив, що напередодні ватажок “ЛНР” Леонід Пасічник затримував людей, пов’язаних з так званим генпрокурором.

– Почалися внутрішні розбірки серед так званого керівництва. Напередодні, перед цим вибухом, Пасічником були затримані бізнесмени, які мали зв’язок з “генпрокурором”. Їх там кидали в підвал, до них застосовували репресії і хотіли, щоб вони дали свідчення саме проти Горенка. Там були внутрішні певні інтриги. Можливо, вони ось так і закінчилися, – припускає Гайдай.

Нагадаємо, 16 вересня в окупованому Луганську в будівлі “генпрокуратури ЛНР” пролунав потужний вибух.

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Як стало відомо пізніше, внаслідок вибуху від отриманих поранень загинули “генеральний прокурор” Сергій Горенко та його “заступниця” Катерина Стегленко.

Фото: Інформаційний центр СК РФ

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