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Факты / Україна

Взрывы на заводе хлопка и удары по скоплению “кадыровцев”: ВСУ вкусно “прожаривают” оккупантов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Взрывы на заводе хлопка и удары по скоплению “кадыровцев”: ВСУ вкусно “прожаривают” оккупантов

Благодаря действиям ВСУ на складе №2 ООО Алкоресурс на территории Херсонского хлопкового комбината, где находился личный состав и техника оккупантов, зафиксировано 4 мощных взрыва.

Сообщается, что в настоящее время погибли около 180 оккупантов, которых тремя рефрижераторами вывозили за пределы города. Еще несколько десятков доставлены в больницы Херсона в критическом состоянии.

Также известно о последствиях ударов украинских войск по местам нахождения оккупантов в Запорожье:

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  • в районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологи и Конские Роздоры – до 80 раненых, уничтожено до 5 единиц военной техники;
  • в районе Васильевки — до 15 погибших так называемых “кадыровцев”, недавно прибывших с целью проведения “фильтрации”.

В оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет оккупанты также понесли большие потери. Тела несколькими грузовыми Уралами доставляли в морг больницы Алчевска. Проводится процедура опознания.

В Докучаевске Донецкой области полностью уничтожен склад продовольствия оккупантов, который был создан на территории ремонтно-механического центра.

В селе Садок Херсонской области огнем украинской артиллерии уничтожены 4 РСЗО Град оккупантов.

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Фото: ГУР

Источник: ГУР
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