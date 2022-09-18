Взрывы на заводе хлопка и удары по скоплению “кадыровцев”: ВСУ вкусно “прожаривают” оккупантов

Сентябрь, 17 в 23:33

Благодаря действиям ВСУ на складе №2 ООО Алкоресурс на территории Херсонского хлопкового комбината, где находился личный состав и техника оккупантов, зафиксировано 4 мощных взрыва.

Сообщается, что в настоящее время погибли около 180 оккупантов, которых тремя рефрижераторами вывозили за пределы города. Еще несколько десятков доставлены в больницы Херсона в критическом состоянии.

Также известно о последствиях ударов украинских войск по местам нахождения оккупантов в Запорожье:

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в районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологи и Конские Роздоры – до 80 раненых, уничтожено до 5 единиц военной техники;

в районе Васильевки — до 15 погибших так называемых “кадыровцев”, недавно прибывших с целью проведения “фильтрации”.

В оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет оккупанты также понесли большие потери. Тела несколькими грузовыми Уралами доставляли в морг больницы Алчевска. Проводится процедура опознания.

В Докучаевске Донецкой области полностью уничтожен склад продовольствия оккупантов, который был создан на территории ремонтно-механического центра.

В селе Садок Херсонской области огнем украинской артиллерии уничтожены 4 РСЗО Град оккупантов.

Фото: ГУР