В Херсоне раздаются автоматные очереди — СМИ

Сентябрь, 17 в 21:17

В Херсоне идут уличные бои, слышны выстрелы из автоматов и тяжелого оружия.

— На пересечении Ушакова и Илюши Кулика продолжается бой. Слышны автоматические очереди и взрывы. Обходите и объезжайте этот район как можно дальше. А лучше уходите с улиц, — говорится в пабликах.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем Telegram-канале сообщает, что оккупанты палят в Херсоне из БТР и БМД

— Пропагандисты, не прячась, снимают это на видео и рассказывают о «контртеррористической операции». Кадыровцы перед уходом решили ролики поснимать? — пишет Геращенко.