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Факты / Україна

В Херсоне раздаются автоматные очереди — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В Херсоне раздаются автоматные очереди — СМИ
Фото: Факты ICTV

В Херсоне идут уличные бои, слышны выстрелы из автоматов и тяжелого оружия.

— На пересечении Ушакова и Илюши Кулика продолжается бой. Слышны автоматические очереди и взрывы. Обходите и объезжайте этот район как можно дальше. А лучше уходите с улиц, — говорится в пабликах.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем Telegram-канале сообщает, что оккупанты палят в Херсоне из БТР и БМД

— Пропагандисты, не прячась, снимают это на видео и рассказывают о «контртеррористической операции». Кадыровцы перед уходом решили ролики поснимать? — пишет Геращенко.

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