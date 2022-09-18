Вибухи на заводі бавовни та удари по скупченню “кадирівців”: ЗСУ смачно “просмажують” окупантів

Вересень, 17 в 23:33

Завдяки діям ЗСУ на складі №2 ТОВ Алкоресурс на території Херсонського бавовняного комбінату, де знаходився особовий склад та техніка окупантів, зафіксовано 4 потужних вибухи.

Повідомиляється, що наразі загинуло близько 180 окупантів, яких трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. Ще декілька десятків доставлено до лікарень Херсону у критичному стані.

Також відомо про наслідки ударів українських військ по місцях розташування окупантів на Запоріжжі:

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у районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори – до 80 поранених, знищено до 5 одиниць військової техніки;

у районі Василівки – до 15 загиблих так званих “кадирівців”, які нещодавно прибули з метою проведення “фільтрації”.

В окупованому Перевальську Луганської області після влучання 6 ракет окупанти також зазнали великих втрат. Тіла кількома вантажними Уралами доставляли до моргу лікарні Алчевська. Проводиться процедура упізнання.

В Докучаєвську Донецької області повністю знищено склад продовольства окупантів, який був створений на території ремонтно-механічного центру.

В селі Садок Херсонської області вогнем української артилерії знищено 4 РСЗВ Град окупантів.

Фото: ГУР