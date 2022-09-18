Оккупанты строят оборонные сооружения на Луганщине и стягивают технику – Гайдай

Сентябрь, 18 в 10:32

После значительных потерь при отступлении с Харьковщины россияне строят оборонительные сооружения в Луганской области и отлавливают мужчин на улицах, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, жители Троицкого, Сватового, Рубежного и Попасной также наблюдают скопление техники врага.

– Даже в выходные в Луганске, Сорокино, Довжанске, Ровеньках, Антраците, Хрустальном и других городах военные РФ продолжают вылавливать мужчин. Из-за отсутствия интернета местное население почти не владеет текущей информацией на фронте, поэтому оккупанты не упускают возможности манипулировать общественным мнением, — подчеркнул Гайдай.

Он также сообщил, что местные больницы и морги переполнены военными РФ, поэтому продолжается принудительная мобилизация мужчин в Луганской области.

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– К тому же за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино, – сказал глава ОВА.

Кроме того, ВСУ нанесли авиаудар по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем зенитно-ракетным комплексам, а подразделения ПВО сбили пять беспилотников и вертолет Ка-52.

– Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем 200 объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники, – добавил Гайдай.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 207-й день.

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