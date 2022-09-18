Окупанти будують оборонні споруди на Луганщині та стягують техніку – Гайдай

Вересень, 18 в 10:32

Після значних втрат під час відступу з Харківщини росіяни будують оборонні споруди на Луганщині та відловлюють чоловіків на вулицях, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, жителі Троїцького, Сватового, Рубіжного та Попасної також спостерігають скупчення техніки ворога.

– Навіть у вихідні в Луганську, Сорокиному, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Хрустальному та інших містах військові РФ продовжують виловлювати чоловіків. Через відсутність інтернету місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті, тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою, – наголосив Гайдай.

Він також повідомив, що місцеві лікарні та морги переповнені військовими РФ, тому триває примусова мобілізація чоловіків на Луганщині.

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– До того ж, за минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине, – сказав голова ОВА.

Окрім того, ЗСУ завдали авіаудару по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьом зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ППО збили п’ять безпілотників та гелікоптер Ка-52.

– Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад 200 об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки, – додав Гайдай.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 207-й день.

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