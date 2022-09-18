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Факты / Україна / Общество

Российским подразделениям вокруг Лимана грозит окружение — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Российским подразделениям вокруг Лимана грозит окружение — ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают расширять свое контрнаступление к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. Это позволит украинским Силам обороны окружить российские подразделения, которые находятся вокруг Лимана.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что упорное продвижение ВСУ на восток вдоль северного берега Северского Донца может ликвидировать российские позиции вокруг Лимана и открыть подходы к Лисичанску, а потом и к Северодонецку, что в Луганской области.

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Американские эксперты считают, что российские подразделения в Лимане, по-видимому, состоят в значительной части из резервистов БАРС (Боевой армейский резерв страны) и остатков частей после контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

ISW

Ранее австрийский военный аналитик Том Купер сообщил, что между Изюмом, Осколом, Каменкой и Студенком Харьковской области состоялась решающая развязка наступления ВСУ.

Источник: ISW

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