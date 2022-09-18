Обстрелы городов Украины и подготовка оккупантов к отступлению с Херсонщины: что происходит на 207-й день войны (онлайн)

11-летняя девочка. погибла в результате ракетного удара РФ по Чугуеву на Харьковщине.

Кроме того, 17 сентября российские войска обстреляли Славянскую ТЭС в Донецкой области.

Президент США Джо Байден призвал Россию не применять ядерное оружие в войне против Украины, поскольку тогда “последствия будут далеко идущими”.

МАГАТЭ сообщило о подключении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к украинской сети.

Кардинал Ватикана Конрад Краевский, находящийся в Украине в качестве посланника Папы Римского, попал под обстрел в Запорожской области возле линии фронта.

Пять человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате сегодняшнего обстрела Константиновки Донецкой области, заявил глава местной ОГА Павел Кириленко.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном россиянами городе.

По информации немецкого издания Welt правительство Германии удовлетворило запрос Украины на покупку 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155.

По данным генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские военные для отступления с Херсонщины возводят переправу из затопленных вагонов возле Каховской ГЭС.