Сентябрь, 18 в 7:36

Во время бегства из Харьковской области подразделения 11 армейского корпуса Балтийского флота российской армии потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, 64 отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа РФ потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ РФ, а воинскую часть готовят к расформированию.

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В Генштабе подчеркивают, что враг продолжает нести потери на Авдеевском направлении.

Сообщается, что в больницы ежедневно поступают более 30 человек из состава 1 армейского корпуса армии РФ. А оккупационные власти ищут любые возможности пополнить боевые потери.

За минувшие сутки ВСУ силами авиации нанесли удары по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и на трех позициях зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА и один вертолет Ка-52 врага.

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В Генеральном штабе отмечают, что за прошедшие сутки наши Силы обороны ракетами и артиллерией нанесли удары по более чем 200 объектам противника, в частности это: 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники.

Потери врага выясняются.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 207-й день.