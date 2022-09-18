В Херсонской области ВСУ потопили российскую баржу с военными и техникой
Фото: Pixabay
В Херсонской области Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по транспортным путям и логистическим центрам оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
Таким образом, ВСУ разрушили планы врага на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также уничтожена баржа, с помощью которой российские оккупанты пытались доставлять вооружение и технику.
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По информации командования, баржу удалось потопить вместе с груженой военной техникой и сопроводительным персоналом.
Отмечается, что всего украинские воины за сутки уничтожили на юге 62 оккупанта и пять единиц бронированной техники.
Напомним, что война в Украине продолжается уже 207-й день.