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Факты / Україна

В Херсонской области ВСУ потопили российскую баржу с военными и техникой

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Херсонской области ВСУ потопили российскую баржу с военными и техникой
Фото: Pixabay

В Херсонской области Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по транспортным путям и логистическим центрам оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Таким образом, ВСУ разрушили планы врага на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также уничтожена баржа, с помощью которой российские оккупанты пытались доставлять вооружение и технику.

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По информации командования, баржу удалось потопить вместе с груженой военной техникой и сопроводительным персоналом.

Отмечается, что всего украинские воины за сутки уничтожили на юге 62 оккупанта и пять единиц бронированной техники.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 207-й день.

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