Вересень, 18 в 7:36

Під час втечі з Харківщини підрозділи 11 армійського корпусу зі складу Балтійського флоту російської армії втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Крім того, 64 окрема мотострілецька бригада Східного військового округу РФ втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ РФ, а військову частину готують до розформування.

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У Генштабі наголошують, що ворог продовжує зазнавати втрат на Авдіївському напрямку.

Повідомляється, що до лікарень щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1 армійського корпусу армії РФ. А окупаційна влада шукає будь-які можливості поповнити бойові втрати.

За минулу добу українські сили авіації завдали ударів по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БПЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

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У Генеральному штабі наголошують, що за минулу добу наші Сили оборони ракетами та артилерією завдали ударів по понад 200 об’єктах противника, зокрема це: 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки.

Втрати ворога наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 207-й день.