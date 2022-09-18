Сентябрь, 18 в 13:14

Из портов Одесской области 18 сентября “зерновым коридором” вышли восемь сухогрузов.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

– Из портов Одесса, Черноморск и Южный запланирован отход 10 судов из 169,3 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. К 10.00 утра из портов Большой Одессы вышло восемь судов, а еще два — ждут в свою очередь и благоприятных условий, — отметили в министерстве.

Всего за 1,5 месяца работы “зернового коридора” из украинских портов вышло 165 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Экспортировано 3,7 млн. тонн агропродукции.

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Напомним, что вчера, 17 сентября, “зерновым коридором” отправились десять судов с украинским продовольствием.

В Африку отправился балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, на борту которого 30 тыс. тонн пшеницы.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Фото: Министерство инфраструктуры Украины