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Факты / Україна

Из портов Одесщины “зерновым коридором” отправились еще восемь судов

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Из портов Одесщины “зерновым коридором” отправились еще восемь судов

Из портов Одесской области 18 сентября “зерновым коридором” вышли восемь сухогрузов.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

– Из портов Одесса, Черноморск и Южный запланирован отход 10 судов из 169,3 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. К 10.00 утра из портов Большой Одессы вышло восемь судов, а еще два — ждут в свою очередь и благоприятных условий, — отметили в министерстве.

Всего за 1,5 месяца работы “зернового коридора” из украинских портов вышло 165 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Экспортировано 3,7 млн. тонн агропродукции.

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Напомним, что вчера, 17 сентября, “зерновым коридором” отправились десять судов с украинским продовольствием.

В Африку отправился балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, на борту которого 30 тыс. тонн пшеницы.

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Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Фото: Министерство инфраструктуры Украины

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