Вересень, 18 в 13:14

З портів Одеської області 18 вересня “зерновим коридором” вийшло вісім суховантажів.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

– З портів Одеса, Чорноморськ та Південний заплановано відхід 10 суден із 169,3 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. До 10.00 ранку з портів Великої Одеси вийшло вісім суден, а ще два – чекають на свою черга та сприятливі умови, – зазначили у міністерстві.

Загалом за 1,5 місяця роботи “зернового коридору” з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки. Експортовано 3,7 млн тонн агропродукції.

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Нагадаємо, що вчора, 17 вересня, “зерновим коридором” вирушило десять суден з українським продовольством.

Так, до Африки вирушив балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, на борту якого 30 тис. тонн пшениці.

Джерело: Міністерство інфраструктури України

Фото: Міністерство інфраструктури України