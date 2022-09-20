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Факты / Україна

IT-Армия Украины взломала сайт группы Вагнер

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Подтверждено
IT-Армия Украины взломала сайт группы Вагнер
Фото: Depositphotos

IT-Армия Украины взломала сайт группы Вагнера, который собирает российских узников для войны в Украине.

В ходе хакерской атаки были получены все персональные данные наемников.

— Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна, — сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что в России для участия в войне против Украины завербовали около тысячи заключенных.

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Позже сети появилось видео, на котором соратник президента РФ Владимира Путина и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует заключенных на войну. Он заявлял, что набирают мужчин от 22 лет до 50 и обещал помилование после полугода службы.

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