IT-Армия Украины взломала сайт группы Вагнер
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Фото: Depositphotos
IT-Армия Украины взломала сайт группы Вагнера, который собирает российских узников для войны в Украине.
В ходе хакерской атаки были получены все персональные данные наемников.
— Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна, — сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что в России для участия в войне против Украины завербовали около тысячи заключенных.
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Позже сети появилось видео, на котором соратник президента РФ Владимира Путина и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует заключенных на войну. Он заявлял, что набирают мужчин от 22 лет до 50 и обещал помилование после полугода службы.