IT-Армия Украины взломала сайт группы Вагнер

IT-Армия Украины взломала сайт группы Вагнера, который собирает российских узников для войны в Украине.

В ходе хакерской атаки были получены все персональные данные наемников.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что в России для участия в войне против Украины завербовали около тысячи заключенных.

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Позже сети появилось видео, на котором соратник президента РФ Владимира Путина и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует заключенных на войну. Он заявлял, что набирают мужчин от 22 лет до 50 и обещал помилование после полугода службы.